Эти смартфоны были готовы ещё год назад, но выход сильно задержался из-за сложностей с производством: вся серия HMD Pulse2 раскрыта до анонса

Смартфоны HMD Pulse2, Pulse2 Plus и Pulse2 Pro получат процессор Unisoc T615, аккумуляторы на 5000 мА•ч и экраны с частотой до 120 Гц

Опубликованы характеристики новой линейки смартфонов HMD Pulse2. По данным smashx_60, разработка устройств была завершена еще около года назад, однако запуск пришлось отложить из-за высокой себестоимости и сложностей с производством. Теперь компания готовится представить сразу три модели: HMD Pulse2, Pulse2 Plus и Pulse2 Pro.

Фото HMD/smashx_60

Базовый HMD Pulse2 получит 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальную камеру на 8 Мп, основную камеру с датчиками на 50 и 2 Мп, процессор Unisoc T615, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 128 ГБ стандарта UFS 2.1.

Версия Pulse2 Plus сохранит тот же процессор и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с зарядкой 20 Вт, но предложит экран с частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 13 Мп и 6 ГБ оперативной памяти.

Фото HMD/smashx_60

Старшая модель HMD Pulse2 Pro получит самый крупный 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, 50-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с датчиками на 50 и 8 Мп, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1.

Все три смартфона построены на одном процессоре Unisoc T615, оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт и, как ожидается, поступят в продажу в ближайшее время.

Фото HMD/smashx_60

Смартфоны выйдут с Android 15, но будут обновлены до Android 16 и Android 17.