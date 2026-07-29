FCC готовится продать спутниковый спектр ещё на $69,6 млрд: люксембургская SES может получить почти $5,6 млрд компенсации

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оценила будущий аукцион верхнего C-диапазона в $40,8–69,6 млрд. Для освобождения спектра спутниковые операторы получат более $6 млрд компенсаций, крупнейшая из которых предназначена люксембургской компании SES — около $5,6 млрд при условии соблюдения сроков освобождения частот в 2030 и 2031 годах. Французской Eutelsat предусмотрено $504 млн, канадской Telesat — $189 млн.

Освобождение спектра потребует переноса действующих сервисов на оставшиеся 40 МГц верхнего C-диапазона или в другие диапазоны, включая Ku-диапазон. По оценке FCC, стоимость этих работ составит $4–5 млрд, однако победители аукциона будут обязаны полностью оплатить все расходы на перенос, даже если они превысят эту сумму. До 5 ноября спутниковые операторы должны представить регулятору планы по освобождению частот.

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SES ранее оценивала собственные расходы на освобождение 160 МГц спектра примерно в $3,6 млрд, включая резерв в $150 млн. Компания уже ведёт переговоры о создании и запуске новых спутников, а стоимость их изготовления, запусков, страхования и наземной инфраструктуры оценивает примерно в $2,62 млрд. Позднее SES также запросила разрешение на эксплуатацию 7 новых аппаратов: 5 гибридных спутников Ku-диапазона с поддержкой C-диапазона на линии передачи к спутнику и 2 резервных аппаратов на орбите.

Eutelsat и Telesat пока не решили, потребуется ли им заказывать новые спутники для выполнения обязательств по освобождению спектра. Во время предыдущего перераспределения C-диапазона после аукциона 2020 года, принёсшего более $80 млрд, SES и приобретённая впоследствии Intelsat заказали 13 геостационарных спутников, тогда как Eutelsat и Telesat смогли выполнить свои обязательства без расширения спутниковых группировок.