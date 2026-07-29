ИИ научил 5G подстраиваться под трафик: Zain Bahrain первым в регионе внедрил нейросети в радиоэфир

Технология Ericsson в реальном времени анализирует поведение пользователей и ускоряет работу приложений, чувствительных к задержкам

Телекоммуникационный оператор Zain Bahrain первым в своём регионе внедрил искусственный интеллект в работающую радиосеть 5G. Технологию предоставляет Ericsson, её запуск уже принёс измеримый прирост скорости и операционной эффективности.

Внедрённое решение позволяет сети принимать решения в реальном времени на основе изменения трафика и поведения абонентов, делая связь более отзывчивой.

В основе обновления лежит алгоритм Ericsson AI-native Scheduler for Link Adaptation. Система динамически адаптирует параметры радиоканала под текущую нагрузку, снижая задержки и повышая пропускную способность. Для абонентов это означает более плавную и надёжную работу в приложениях, требующих больших объёмов данных: видеостриминге, онлайн-играх, видеоконференциях и облачных сервисах.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Технический директор Zain Bahrain Али Иса Аль Яхам (Ali Isa Al Yaham) заявил, что запуск технологий на базе ИИ — это шаг к превращению компании из традиционного оператора связи в провайдера технологических решений.

Проект поддерживает экономическое видение Бахрейна 2030 (Bahrain Economic Vision 2030) и групповую стратегию Zain «4WARD», направленную на цифровизацию услуг и улучшение клиентского опыта.

Zain Bahrain продолжает изучать ещё несколько приложений на базе ИИ для управления сетью и обслуживания пользователей. Развёртывание умного планировщика становится фундаментом для перехода к адаптивным телекоммуникационным сетям, которые смогут автоматически распределять ресурсы в зависимости от спроса, обеспечивая стабильность соединения в пиковые часы.