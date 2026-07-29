Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone
Приложение «Верни Сбер на iPhone» возвращает «Сбербанк Онлайн» на смартфон, идти ради этого в офис банка не нужно
Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса.
Новый инструмент доступен для компьютеров под управлением Windows и macOS. Скачать его можно с официального сайта Сбербанка, а также через официальный канал банка в мессенджере Max.
В компании уточнили, что решение предназначено для пользователей, которые ранее уже скачивали приложение «Сбербанк Онлайн» из App Store, но затем сменили iPhone и потеряли доступ к установленной программе.
С помощью новой утилиты можно восстановить сразу несколько фирменных приложений:
- «Сбербанк Онлайн»;
- «СберKids»;
- «СберИнвестор»;
- «СберБизнес».
Для восстановления потребуется компьютер, а сама процедура, по заявлению банка, занимает всего несколько минут.
Сбербанк не уточняет технические детали работы программы, однако отмечает, что теперь пользователям не нужно обращаться в отделение банка для повторной установки приложений на iPhone.
Комментарии