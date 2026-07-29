Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone

Приложение «Верни Сбер на iPhone» возвращает «Сбербанк Онлайн» на смартфон, идти ради этого в офис банка не нужно

Сбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса.

Изображение: Сбер

Новый инструмент доступен для компьютеров под управлением Windows и macOS. Скачать его можно с официального сайта Сбербанка, а также через официальный канал банка в мессенджере Max.

В компании уточнили, что решение предназначено для пользователей, которые ранее уже скачивали приложение «Сбербанк Онлайн» из App Store, но затем сменили iPhone и потеряли доступ к установленной программе.

С помощью новой утилиты можно восстановить сразу несколько фирменных приложений:

«Сбербанк Онлайн»;

«СберKids»;

«СберИнвестор»;

«СберБизнес».

Для восстановления потребуется компьютер, а сама процедура, по заявлению банка, занимает всего несколько минут.

Сбербанк не уточняет технические детали работы программы, однако отмечает, что теперь пользователям не нужно обращаться в отделение банка для повторной установки приложений на iPhone.