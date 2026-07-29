Китай ускоряет контроль над орбитой: стартап привлёк $14,8 млн на создание группировки спутников слежения

Новая система Guanlan должна непрерывно отслеживать объекты на орбите, предупреждать столкновения спутников и поддерживать управление космическим движением

Пекинский стартап Xingchen Daohe (Stars Harmony) привлёк почти 100 млн юаней ($14,8 млн) на создание спутниковой группировки Guanlan для непрерывного наблюдения за объектами на околоземной орбите. Средства направят на разработку, развёртывание системы и расширение команды.

По заявлению компании, группировка будет использоваться для предупреждения столкновений спутников, оптимизации орбит и управления космическим движением в интересах гражданских и военных операторов.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Инвестиции стали очередным подтверждением быстрого роста китайского коммерческого сектора космической ситуационной осведомлённости (SSA, Space Situational Awareness) — систем наблюдения за объектами на орбите. В 2025–2026 годах сразу несколько компаний объявили о создании собственных группировок: Geovis Insighter Technology планирует сеть из 156 спутников, Kaiyun United — из 108 аппаратов, Qingbo Kongtian разрабатывает программное обеспечение для каталогизации космического мусора и предупреждения столкновений, а компания Aotian Technology 24 июля уже вывела на орбиту Gande-1 — первый в Китае коммерческий спутник, специально предназначенный для мониторинга космического мусора.

Развитие этого направления соответствует государственной стратегии Китая. Согласно исследованию Института аэрокосмических исследований Китая (China Aerospace Studies Institute, CASI), Пекин намерен к 2028 году перейти на собственный формат орбитальных данных вместо широко используемого формата TLE (Two-Line Element), чтобы снизить зависимость от американских источников информации о спутниках.

Космическая ситуационная осведомлённость также включена в 15-й пятилетний план Китая на 2026–2030 годы как одно из ключевых направлений развития коммерческой космической отрасли наряду с космическими вычислениями, многоразовыми ракетами и технологиями группового полёта спутников.