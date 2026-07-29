Плоский 7-дюймовый экран 2К, батарея 10 000 мАч и камера в духе iPhone Air: характеристики и качественное изображение Redmi Turbo 6 Max

В Сети появились первые подробности о будущем смартфоне Redmi Turbo 6 Max. Ресурс NokiaPowerUser опубликовал качественный рендер устройства и привел ключевые характеристики.

Изображение: NPU

Согласно утечке, Redmi Turbo 6 Max получит плоский экран диагональю 7 дюймов с разрешением 2K. В основу аппаратной платформы ляжет одна из будущих SoC MediaTek — Dimensity 9500s или Dimensity 9600s. «Фишкой» устройства станет аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч.

Также источник отмечает, что смартфон получит обновленный дизайн с плоскими гранями и горизонтальным блоком камер на задней панели. По стилю оформления тыльной панели аппарат будет напоминать iPhone Air.

По предварительным данным, Redmi Turbo 6 Max может быть представлен в первом квартале 2027 года.