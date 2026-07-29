Звонки без доплаты за роуминг: T2 добавил еще 15 стран с домашней тарификацией

Российский оператор связи T2 расширил перечень стран, где для абонентов действует домашняя тарификация исходящих звонков на российские номера. Теперь такая возможность доступна более чем в 70 странах, включая Египет, Японию, США, Индию, Саудовскую Аравию, Катар и ряд других популярных туристических направлений.

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По данным компании, за шесть месяцев после запуска новых условий объем звонков из-за границы вырос вдвое. В связи с этим оператор добавил еще 15 стран, востребованных у путешественников.

Абоненты могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера без дополнительной платы за роуминг. Новые условия применяются автоматически и доступны пользователям основных тарифных планов без подключения дополнительных услуг.

В T2 отметили, что решение о расширении списка стран принималось с учетом популярных маршрутов поездок клиентов. Компания рассчитывает, что обновленные условия позволят абонентам оставаться на связи во время зарубежных путешествий без дополнительных расходов на исходящие звонки в Россию.