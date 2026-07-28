Детище Xiaomi закрылось: смартфоны Black Shark окончательно ушли с рынка, послепродажное обслуживание и ремонт прекращены

История игровых смартфонов Black Shark подходит к концу. Компания объявила о прекращении официального ремонта и послепродажного обслуживания своих мобильных устройств, подтвердив тем самым завершение бизнеса.

В компании пояснили, что решение связано с масштабной перестройкой структуры бизнеса. Несмотря на то что производитель долгое время поддерживал владельцев своих устройств, дальнейшее обслуживание мобильных телефонов больше осуществляться не будет.

Изображение Grok

Еще в июне Black Shark объявила о переносе серверов фирменного сообщества и постепенном закрытии старой платформы. Основные функции сообщества и интернет-магазина начали переносить в приложение Black Shark Gearbox, объяснив это переходом на новую инфраструктуру и изменением стратегии развития. В дальнейшем именно это приложение станет основной площадкой для сервисов бренда.

Black Shark была одной из первых китайских компаний, сделавших ставку на игровые смартфоны с мощным «железом», активным охлаждением и дополнительными игровыми функциями. Однако после выхода серии Black Shark 5 в 2022 году новых моделей компания так и не представила.

Со временем производитель переключился на выпуск игровых аксессуаров — систем охлаждения, клавиатур, мышей, геймпадов и гарнитур, а теперь окончательно завершает поддержку своего мобильного направления.

