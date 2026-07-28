9 долларов за доступ к соцсетям: в США представили ключ для смартфона

Компания Autonomous выпустила необычный аксессуар Autonomous Key, который помогает бороться с зависимостью от смартфона с помощью физического ограничения доступа к приложениям. Это небольшой NFC-ключ, который нужно приложить к телефону, чтобы открыть заранее заблокированные программы — например, TikTok или Telegram.

Изображение: Autonomous

В отличие от встроенных инструментов, которые ограничивают время использования приложений только программно и легко обходятся изменением настроек, Autonomous Key добавляет реальный физический барьер. Пока пользователь не приложит ключ к смартфону, доступ к выбранным приложениям остается закрытым.

Изображение: Autonomous

Устройство работает без аккумулятора — внутри используется пассивный NFC-чип, поэтому ключ не требует зарядки. Он совместим как со смартфонами Android, так и с iPhone.

Через специальное приложение пользователь выбирает программы для ограничения, а система ведет статистику: сколько раз был использован ключ и сколько времени человек проводит в заблокированных сервисах. Дополнительно алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют поведение и дают рекомендации, чтобы постепенно снизить зависимость от соцсетей.

Разработчики утверждают, что такой подход позволяет почти в два раза сократить время, проведенное в социальных сетях, а также улучшить качество сна и помочь контролировать импульсивное использование смартфона. Autonomous Key уже продается в США за $9.