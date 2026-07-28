Яндекс научил ИИ мгновенно находить заправки с нужным топливом

В Яндексе запустили ИИ-поиск ближайших автозаправок с нужным видом топлива. Новая возможность доступна в чате «Яндекс Карт» и в чате с «Алисой AI». Пользователю достаточно сформулировать запрос в свободной форме, например: «где заправиться АИ-95 рядом?». В ответ сервис покажет ближайшие АЗС, укажет расстояние до них, наличие необходимого топлива и текущую загруженность.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Ранее сведения о наличии топлива и ситуации на заправках уже отображались в «Яндекс Карты», «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go», однако для поиска подходящей станции приходилось просматривать отдельные карточки. Теперь вся необходимая информация собирается в одном ответе. В чате «Яндекс Карт» запрос можно отправить текстом, а в чате с «Алисой AI» — также голосом.

Данные о работе АЗС формируются автоматически на основе обезличенной информации из нескольких источников. Среди них — заказы топлива через «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go», сведения от водителей приложения Про, дорожная обстановка возле станций, а также ответы пользователей «Яндекс Карт», участвующих в коротких опросах после посещения или проезда мимо АЗС.