«Небесный кочевник». Представлен огромный внедорожник Xiaomi длиной 5,3 м, с гарантией 8 лет и расходом всего 5,7 л на 100 км

И запасом хода до 380 км на электротяге

За несколько дней до официальной презентации Xiaomi раскрыла подробности о семействе кроссоверов Skynomad с увеличенным запасом хода.

Компания рассказала о силовой установке Kunlun, которая работает на обычном бензине АИ-92, а также поделилась результатами длительных дорожных испытаний старшей модели.

Полная презентация новой платформы Xiaomi Kunlun состоится 30 июля. В ее основу войдет новая архитектура, фирменный увеличитель запаса хода Kunlun и комплекс систем безопасности.

Фото Xiaomi/carnewschina

В качестве генератора используется разработанный совместно с Dongan Auto 1,5-литровый турбомотор мощностью 112 кВт (152 л.с.), совместимый с бензином АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Минимальный расход топлива после разрядки тяговой батареи по циклу WLTC заявлен на уровне 5,7 л на 100 км. На силовую установку и электрическую часть распространяется гарантия 8 лет или 160 000 км.

Одновременно глава Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что прототип Skynomad N90 Max за шесть месяцев испытаний преодолел более 60 000 км, побывав в разных регионах Китая.

Автомобиль длиной 5285 мм получит пятиместную и семиместную компоновки салона (2+2+3), два электромотора суммарной мощностью 310 кВт (422 л.с.) и аккумулятор емкостью 76 кВт•ч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC составит 363–370 км.

Фото Xiaomi/carnewschina

Более компактный Skynomad N70 Max предложат с батареями на 52 или 76 кВт•ч и запасом хода до 380 км в зависимости от версии.

