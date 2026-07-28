Starlink, подвинься: Amazon запустит 5 тысяч спутников для прямого доступа в интернет со смартфона в любой точке мира

Система будет работать на любом смартфоне, но также и в автомобилях

Amazon решила выйти на рынок спутниковой мобильной связи и уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание новой орбитальной группировки. В перспективе компания хочет обеспечить прямое подключение обычных смартфонов и IoT-устройств к спутникам — без специальных терминалов и дополнительного оборудования.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Согласно заявке, Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту 5105 спутников. Они будут работать в диапазонах 1,6 и 2,4 ГГц, используя частотный ресурс компании Globalstar, которую Amazon ранее решила приобрести за 11 млрд долларов. Завершение сделки ожидается в 2027 году.

Новая система класса Direct-to-Device (D2D) позволит смартфонам напрямую связываться со спутниками там, где отсутствует покрытие сотовых сетей. Помимо голосовой связи и мобильного интернета, сервис должен поддерживать обмен сообщениями, экстренные вызовы, подключение автомобилей и устройств интернета вещей.

Спутники разместят на орбитах высотой от 510 до 580 километров. При этом в документах FCC предусмотрены позиции более чем для 11 тысяч аппаратов, хотя на первом этапе Amazon намерена ограничиться запуском чуть более пяти тысяч спутников.

Для обмена данными со шлюзовыми станциями и управления орбитальной группировкой будут использоваться диапазоны Ka и V. Расчетный срок службы каждого спутника составит от шести до восьми лет. После завершения эксплуатации аппараты будут переводиться на орбиту около 360 километров, откуда, по расчетам компании, смогут естественным образом войти в атмосферу и сгореть примерно за два месяца.

Новая спутниковая сеть станет частью более крупной экосистемы Amazon. Она будет работать совместно с существующими спутниками Globalstar, будущими аппаратами этой компании, а также с широкополосной системой Project Kuiper, которую Amazon уже разворачивает для предоставления спутникового интернета.

В итоге компания рассчитывает объединить все свои космические проекты в единую инфраструктуру, способную обеспечивать глобальную связь — от домашнего интернета до прямого подключения смартфонов практически в любой точке планеты. Когда именно сервис станет доступен пользователям, Amazon пока не раскрывает.