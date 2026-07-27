RuStore привлёк более 400 млн рублей от иностранных издателей мобильных игр за полгода

Столько же было инвестировано за весь 2025 год

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли в три раза. Росту способствовали появление новых рекламных форматов, развитие инструментов аналитики и увеличение числа иностранных разработчиков на площадке.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Основная часть вложений пришлась на компании из Китая — около 76% всех зарубежных рекламных бюджетов. Далее следуют Сингапур и ОАЭ, на которые суммарно пришлось около 10% расходов. Среди стран СНГ, за исключением России, наиболее активно продвигали свои проекты разработчики из Армении и Казахстана.

Самыми крупными рекламодателями стали китайские игровые проекты Doomsday х Fairy Tail и Athena: Blood Twins. В RuStore отмечают, что зарубежные издатели продолжают активно инвестировать в продвижение, рассматривая российский рынок как один из приоритетных для привлечения новой аудитории.