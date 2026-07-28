Китай уже освоил многоразовые ракеты, на очереди — многоразовые космические корабли. Первая капсула Lihong-2 отправится в космос до конца 2026 года

Для космического туризма и экспериментах в условиях микрогравитации

Китайская аэрокосмическая компания CAS Space объявила о новом этапе развития своей программы многоразовых ракет и космических кораблей. Вместе с Институтом механики Китайской академии наук она создала Пекинскую ключевую лабораторию инженерной механики и систем управления многоразовыми носителями. Новый научный центр займется разработкой технологий, необходимых для создания ракет и космических аппаратов, которые смогут использоваться повторно.

Изображение сгенерировано ChatGPT на основе изображения CAS Space

Параллельно CAS Space открыла Институт инновационных исследований. Его задача — разрабатывать перспективные технологии, испытывать новые инженерные решения и ускорять развитие коммерческих космических проектов. В компании рассчитывают, что вместе обе структуры обеспечат полный цикл работ — от фундаментальных исследований и проектирования до наземных испытаний и подготовки к летным тестам.

По данным CAS Space, программа создания многоразовых капсул уже вышла из стадии лабораторных исследований и готовится к первым полноценным испытательным полетам.

Первым демонстратором станет аппарат Lihong-2. Он предназначен для отработки технологий возврата и повторного использования, а также проведения научных экспериментов в условиях микрогравитации. Проект уже завершил этап проектирования и сейчас проходит инженерную доработку и серию масштабных наземных испытаний. Первый запуск с подъемом на высоту более 100 километров и последующей вертикальной посадкой планируется провести до конца этого года.

Во время дебютной миссии Lihong-2 доставит сразу несколько экспериментальных полезных нагрузок. Среди них — автоматическая установка для выращивания белковых кристаллов в невесомости. Полученные образцы ученые рассчитывают использовать в исследованиях, связанных с созданием новых препаратов против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, на борту разместят автономного робота для проверки работы в условиях космоса, а также систему мониторинга состояния пассажиров, предназначенную для будущих туристических полетов. Она будет имитировать физиологические показатели человека и тестировать носимые датчики, которые в дальнейшем смогут следить за здоровьем космических туристов.

Главной целью первого полета станет проверка способности самостоятельно вернуться на Землю, выполнить наведение и совершить точную посадку после завершения активного участка полета.

Согласно опубликованным характеристикам, Lihong-2 имеет длину 18 метров, диаметр 3,35 метра и стартовую массу около 60 тонн. Аппарат сможет подниматься выше линии Кармана — отметки в 100 километров, перевозить до семи человек или до трех тонн полезной нагрузки, а время пребывания пассажиров в невесомости составит около трех минут.

Следующим этапом программы станет Lihong-3 — уже полноценный многоразовый аппарат для длительных орбитальных миссий. Его первый запуск и испытания на орбите CAS Space планирует провести в 2028 году.