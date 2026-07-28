Возвращение легендарной Asha. Новый HMD Asha 305 получит Pulse OS и 5-дюймовый экран

В Сети появились фотографии упаковки нового смартфона HMD Asha 305, благодаря которым стали известны его основные характеристики.

Особый интерес вызывает операционная система Pulse OS, о которой пока практически нет официальной информации. Она может представлять собой новую программную платформу HMD, созданную на основе модифицированной версии Android.

Фото HMD/ithome

Согласно данным с упаковки, HMD Asha 305 получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 х 480 пикселей, фронтальную камеру на 2 Мп и основную камеру такого же разрешения. Смартфон будет выпускаться в черном и зеленом цветах, а его размеры составят 147 х 71,5 х 10,2 мм.

Аппаратной основой станет процессор Unisoc T137. Устройство оснастят 2 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью объемом 16 ГБ и аккумулятором емкостью 2500 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 5 Вт.

Фото ithome

Кроме того, телефон получит разъём 3,5 мм и режим точки доступа Wi-Fi.