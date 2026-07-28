В России стартовали продажи отечественного седана Senat 900 за 12 млн рублей

Полноприводный седан с мотором V6, пневмоподвеской и длиной более пяти метров

В России официально начались продажи представительского седана Senat 900. Об этом сообщил директор по продукту бренда Анатолий Калицев.

По его словам, первые автомобили уже переданы клиентам, среди которых есть как частные покупатели, так и юридические лица. Ознакомиться с новинкой можно у дилеров марки, сеть которых постепенно расширяется. Сейчас партнеры Senat работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Тюмени.

Фото: Роман Наумов/ РГ

Senat 900 дебютировал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. Автомобиль имеет длину 5144 мм и колесную базу 3060 мм. Под капотом установлен трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 л.с. с крутящим моментом 450 Н•м. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Седан оснащен постоянным полным приводом и пневматической подвеской, разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды и способен развивать скорость до 245 км/ч.

Базовая пятиместная версия Senat 900 стоит 12 млн рублей. Четырехместное исполнение с деревянной отделкой салона, складным столиком для задних пассажиров и дополнительной беспроводной зарядкой для смартфонов оценили в 12,5 млн рублей.

Фото: Роман Наумов/ РГ

В компании также подтвердили планы выпустить в конце 2027 года удлиненный флагманский седан Senat 1000, а в дальнейшем линейку пополнит кроссовер, сроки выхода которого пока не раскрываются.

