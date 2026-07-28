Honor хочет стать лидером в области видеосъемки, а в 2027 — создать технологический разрыв между поколениями

Honor провела презентацию своих технологий обработки изображений, впервые продемонстрировав подход к кинематографической обработке изображений в сотрудничестве с ARRI, немецким производителем кинооборудования.

Ло Вэй, главный инженер по обработке изображений Honor, заявил, что 2025 год стал основополагающим для Honor, а теперь главная цель компании — достижение массового успеха. Honor последовательно решала наиболее актуальные проблемы пользователей, оптимизируя стабилизацию изображения, яркость, цветопередачу и многоцветность. Благодаря серии Honor Magic 8, подразделение Honor Imaging прочно закрепилось в высшем эшелоне отрасли, и первый этап достижения поставленных целей завершен.

Ло Вэй рассказал, что в 2026 году основная цель Honor — добиться абсолютного превосходства в области видеосъемки. Одновременно Honor будет тесно сотрудничать с ARRI, внедряя стандарты и технологии киноиндустрии в мобильную съемку.

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Мы надеемся в этом году прочно закрепиться в числе лидеров отрасли. Мы считаем, что в 2027 году возникнет настоящий разрыв между поколениями.

Он также заявил, что Honor перепроектирует свои датчики и чипы, внедрив основные алгоритмы в аппаратное обеспечение.

В Honor Robot Phone дебютирует разработанный компанией Honor чип обработки изображений Honor Yuguang H1 с 1/1,28-дюймовым CMOS-сенсором для основной камеры на подвесе. Этот телефон — первый продукт, выпущенный после стратегического партнерства Honor с ARRI.