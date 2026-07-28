5 миллионов оборотов в минуту и зарядка раз в 90 дней — за 30 долларов. Новая бритва Xiaomi поступила в продажу
Устройство защищено от воды и заряжается через USB-C
Xiaomi начала продажи новой электрической бритвы Mijia. Новинка уже доступна в Китае по рекомендованной цене 249 юаней (37 долларов), а с учетом стартовой акции ее можно приобрести за 199,75 юаня (30 долларов).
Бритва получила новую конструкцию с кольцевой системой удержания волос и двойной сеткой с волнообразной структурой лезвий. По заявлению производителя, такая конструкция позволяет уменьшить количество пропущенных волосков и снизить вероятность их защемления во время бритья.
Устройство оснащено высокоскоростным мотором со скоростью до 5 миллионов оборотов в минуту и поддерживает интеллектуальную адаптацию мощности в зависимости от густоты щетины.
Корпус имеет защиту от воды по стандарту IPX7, что позволяет промывать бритву под струей воды. Для зарядки используется разъем USB Type-C, а полная зарядка занимает около двух часов. «Фишка» новинки — автономность: встроенного аккумулятора, по данным Xiaomi, хватает до 90 дней работы без подзарядки.
Электробритва доступна в трех цветах: сером, голубом и серебристом.
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