«Союз-2.1а» собирают как конструктор: подготовкой запуска занимаются около 7 тысяч специалистов

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая используется для пилотируемых запусков по российской космической программе, поступает на космодром не в готовом виде, а отдельными крупными модулями.

На предприятии РКЦ «Прогресс» центральный блок собирают по частям и перевозят в двух железнодорожных вагонах, тогда как четыре боковых ускорителя и третья ступень доставляются уже полностью готовыми. Окончательная сборка ракеты в единую конструкцию выполняется только на Байконуре.

После формирования ракеты специалисты устанавливают головную часть, в состав которой входят пилотируемый корабль «Союз МС» и система аварийного спасения (САС). Она предназначена для экстренного увода корабля с экипажем от ракеты в случае возникновения нештатной ситуации на стартовой площадке или в первые минуты полета. Подготовку и проведение запуска обеспечивают специалисты 15 предприятий ракетно-космической отрасли, а общий состав боевого расчета космодрома насчитывает около 7 тысяч человек.

Фото Роскосмоса

Именно ракета «Союз-2.1а» 14 июля успешно вывела на орбиту корабль «Союз МС-29», который доставил на Международную космическую станцию космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Менона.

Система аварийного спасения (САС) представляет собой твердотопливную двигательную установку, расположенную над головным обтекателем. При возникновении аварии она за доли секунды отводит корабль с экипажем на безопасное расстояние от ракеты, после чего спускаемый аппарат приземляется на парашютах.