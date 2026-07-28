Представлена AMD Radeon RX 9050 всего с 4 ГБ памяти и 64-битной шиной от ASRock

Новая Radeon RX 9050 перестала быть слухом. ASRock первой показала кастомную версию видеокарты, раскрыв ее реальные характеристики. Оказалось, что новинка получила заметно более скромную конфигурацию, чем предполагали ранние утечки, а также выйдет в необычной модификации с 4 ГБ памяти.

ASRock добавила на официальный сайт видеокарту Radeon RX 9050 Challenger, которая будет доступна в версиях с 8 и 4 ГБ памяти. Обе модели построены на графическом процессоре Navi 44 с архитектурой RDNA 4, однако получили лишь 16 вычислительных блоков (CU) и 1024 потоковых процессора FP32. Это ровно вдвое меньше, чем у Radeon RX 9060 XT, хотя ранее источники ожидали идентичную конфигурацию с 32 CU.

Изображение ASRock/mydrivers

Частота GPU в режиме Boost достигает 2600 МГц, игровая — 1920 МГц. Обе версии используют память со скоростью 18 Гбит/с, но отличаются не только объемом. Модель с 8 ГБ получила 128-битную шину памяти, тогда как вариант с 4 ГБ ограничен 64-битной шиной, что дополнительно снижает пропускную способность. Для питания обеих карт требуется один 8-контактный разъем, а набор видеовыходов включает два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

На данный момент ASRock не раскрыла стоимость Radeon RX 9050 Challenger, а AMD еще не опубликовала официальную страницу новой видеокарты.