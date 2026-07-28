NASA: без SpaceX США не смогут вернуться на Луну. Глава агентства не сомневается в проектах Илона Маска

Администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) во время подкаста Moonshots заявил, что не видит причин сомневаться в успехе идеи создания орбитальных дата-центров SpaceX.

Он отметил, что если Илон Маск и его команда вкладывают в проект значительные ресурсы, значит, у него есть серьёзные перспективы. По словам Айзекмана, SpaceX неоднократно доказывала способность реализовывать самые сложные инженерные задачи.

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Глава NASA также подчеркнул, что программа возвращения американских астронавтов на Луну напрямую зависит от SpaceX. Именно компания отвечает за создание лунной версии корабля Starship, который должен доставить экипажи на поверхность спутника в рамках программы Artemis. Айзекман отметил, что SpaceX обладает мощной финансовой базой и одной из сильнейших инженерных команд в отрасли, что позволяет ей быстрее других воплощать масштабные проекты.

Мы не можем сделать это без них. Поэтому тот факт, что они сейчас очень хорошо обеспечены капиталом, — это фантастика, не говоря уже об инженерном таланте, который там работает. Без сомнения, Илон — величайший предприниматель и инженер в новейшей истории.

Ранее SpaceX опубликовала четыре новых снимка Starship (Ship 40), сделанных во время 13-го испытательного полета.