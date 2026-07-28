PropTech-платформа Яндекса впервые представила ИИ-ассистента для жителей

Сервис доступен в жилых комплексах группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге

«Домиленд», входящий в PropTech Яндекса, представил ИИ-ассистента для жителей многоквартирных домов. Сервис позволяет решать бытовые вопросы через чат на естественном языке — без поиска нужных разделов приложения, телефонных звонков и электронной почты. Ассистент доступен в приложении «Домиленд+» и популярных мессенджерах.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

С помощью сервиса пользователи могут передавать показания счётчиков, оформлять заявки в управляющую компанию, заказывать гостевые пропуска и находить информацию, опубликованную УК. Поддерживаются текстовые, голосовые сообщения и фотографии. Например, система распознаёт данные со снимков счётчиков или автоматически создаёт заявку при сообщении о неисправности, такой как поломка лифта.

Решение построено на базе больших языковых моделей Yandex AI Studio. При обработке запросов ассистент учитывает контекст, в том числе сравнивает текущие показания счётчиков с предыдущими и предупреждает о возможных ошибках при резком изменении расхода ресурсов. Кроме того, сервис способен анализировать данные, искать сведения в сообщениях управляющей компании и выполнять составные запросы.

Первыми доступ к ИИ-ассистенту получили жители жилых комплексов группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем сервис планируют расширить и дополнить новыми сценариями взаимодействия, включая поддержку чата с «Алисой AI».