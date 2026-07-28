Не до прогулок: «Юрент» отмечает новый рекорд по поездкам

Сервис кикшеринга «Юрент» зафиксировал изменение характера использования электросамокатов в сезоне 2026 года. Средняя продолжительность одной поездки достигла рекордных 9,6 минуты, а доля маршрутов длительностью до 10 минут выросла до 88,3% против 50% в 2023 году. За четыре года число таких поездок увеличилось почти в три раза.

Статистика показывает, что арендные электросамокаты все чаще используются для коротких ежедневных перемещений, прежде всего как средство «последней мили» между остановками общественного транспорта, домом или местом работы. Наименьшая средняя продолжительность поездки отмечена в Москве — 8,1 минуты. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 9,1 минуты, в Екатеринбурге — 9 минут, в Челябинске — 9,3 минуты.

Еще одной тенденцией стал рост числа ночных поездок. С января по июль 2026 года их количество увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средняя продолжительность таких поездок снизилась до 10,2 минуты. Наиболее заметен спрос в регионах, где ночью выбор общественного транспорта ограничен.