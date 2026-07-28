120 дюймов за 60 долларов. Представлен дешёвый проект Zebronics PixaPlay 72 Plus
Проектор оснащён матрицей с разрешением 1280 х 720 пикселей
Компания Zebronics представила новый умный проектор PixaPlay 72 Plus. Устройство способно формировать изображение размером до 304 см, что соответствует примерно 120 дюймам, а минимальная диагональ составляет около 40 дюймов.
Проектор оснащён матрицей с разрешением 1280 х 720 пикселей, при этом поддерживает воспроизведение контента в формате Full HD 1080p. Яркость достигает 4000 люмен, а для удобной настройки предусмотрена автоматическая вертикальная коррекция трапецеидальных искажений. Также корпус получил механизм наклона до 200 градусов, позволяющий менять положение изображения без сложной установки.
Zebronics PixaPlay 72 Plus работает под управлением Android 12 и оснащён четырёхъядерным процессором для запуска приложений прямо на устройстве. Проектор поддерживает беспроводную передачу изображения через Miracast и AirPlay, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDMI с ARC, USB и аудиовыход AUX. Светодиодный источник рассчитан примерно на 30 000 часов работы, а в комплект входят пульт, HDMI-кабель и необходимые аксессуары для подключения.
Цена составляет всего 60 долларов.
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