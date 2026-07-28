Илон Маск запретил уничтожать редкие книги ради обучения ИИ: оригиналы будут сохранять

Илон Маск отреагировал на публикацию о том, что некоторые компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, массово скупают редкие книги, изданные до 2022 года (в них нет текста, сгенерированного ИИ), а затем уничтожают их ради оцифровки.

В ответ Маск заявил, что поручил команде SpaceXAI отказаться от подобной практики. Вместо этого оригинальные экземпляры планируется сохранять в библиотеке, а их цифровые копии получать с помощью традиционного сканирования, не повреждая сами книги

Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, скупают редкие книги оптом, сканируют их с помощью высокоскоростных машин, которые срезают корешки, и измельчают оригиналы. Сервис ISBNdb позволяет размещать заказы на сумму до миллиона книг, сохраняя анонимность покупателей. HedgieMarkets

Изображение Grok

Предложенный Маском подход предусматривает сохранение оригиналов при одновременном создании цифровых копий для обучения моделей искусственного интеллекта.