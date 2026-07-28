Когда для «ошеломляющих фото и видео» достаточно и двух камер: новые подробности о Vivo S2

Vivo начала тизерную кампанию нового смартфона Vivo S2. Компания подтвердила, что устройство будет представлено в ближайшее время, однако официальную дату анонса пока не назвала. По данным инсайдеров, премьера может состояться 6 августа.

Изображение: Vivo

На опубликованной странице смартфона Vivo показала дизайн новинки. Внешне S2 напоминает флагманский vivo X300 FE, однако отличается отсутствием фирменной оптики Zeiss, а вместо тройной камеры — двойная. Тем не менее в компании считают, что такая камера позволит создавать «ошеломляющие фото и видео».

Изображение: Vivo

По слухам, Vivo S2 получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Смартфону также приписывают 6,59-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 7000 мА·ч, он будет поддерживать зарядку мощностью 80 Вт. Также будет подэкранный сканер отпечатков пальцев, 32-мегапиксельная фронтальная камера, а разрешение обоих датчиков основной камеры составит 50 Мп (в главном модуле будет использоваться сенсор Sony).