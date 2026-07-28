10 000 мАч, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max уже доступен для заказа в Китае

Oppo начала принимать предварительные заявки на новый смартфон A7 Pro Max, который станет первым устройством компании с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч. Новинка уже появилась на площадке JD.com. За оформление бронирования покупатели бонусом получат гарантию на случай попадания воды (ее отдельная стоимость — 30 долларов).

Изображение: Oppo

Согласно предварительным данным, толщина корпуса Oppo A7 Pro Max составит 8,47 мм, масса — 226 граммов. Смартфон получит экран OLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп, в основной камере будут датчики с разрешением 50 и 2 Мп. В основе аппаратной платформы будет SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5.

Oppo A7 Pro Max станет первой моделью бренда с батареей емкостью 10 000 мАч. При этом будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 80 Вт.