Новый подход к рекомендациям: в VK представили алгоритм, который учитывает будущие предпочтения пользователей
По результатам испытаний технология повысила точность подбора контента
Исследователи AI VK Research разработали подход, позволяющий классическим рекомендательным алгоритмам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и то, как рекомендации могут повлиять на его дальнейшие предпочтения. Решение уже применяется для ряда прикладных задач в экосистеме VK, а результаты работы представлены на международной конференции KDD 2026.
В современных сервисах основную роль играют нейросетевые модели, однако классические алгоритмы по-прежнему востребованы там, где важны высокая скорость обработки данных и экономия вычислительных ресурсов. Новый метод помогает оценивать влияние текущих рекомендаций на последующие, улучшая качество всей цепочки подбора контента. При этом его можно интегрировать в существующие рекомендательные системы без существенного изменения их архитектуры.
В ходе испытаний на нескольких открытых наборах данных, включая VK-LSVD, подход продемонстрировал более точный подбор рекомендаций по сравнению с традиционными методами. В дальнейшем исследователи намерены расширить возможности технологии, чтобы точнее учитывать обратную связь пользователей и применять ее в более широком круге промышленных задач.
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