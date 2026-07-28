А что так можно было? Для Starlink Илона Маска сделали исключение и разрешили импортировать новые роутеры в США

SpaceX удалось избежать новых ограничений на импорт сетевого оборудования в США. Компания получила специальное исключение, которое позволит ей продолжать выпускать и поставлять маршрутизаторы Starlink за пределами страны, пока идет подготовка к возможному переносу производства.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Starlink временное разрешение на использование импортных Wi-Fi-роутеров сроком до 1 февраля 2028 года. Исключение действует максимально возможные 18 месяцев и распространяется на оборудование, производство которого сейчас организовано во Вьетнаме.

Фото Starlink.com

Запрет администрации США на импорт некоторых маршрутизаторов был введен из-за опасений, связанных с кибербезопасностью. При этом он касается в первую очередь новых моделей, поэтому уже выпускаемые устройства Starlink Router 3 и Router Mini могут продолжать производиться за рубежом. Однако при разработке новых роутеров компаниям придется наладить выпуск внутри США или получить отдельное разрешение регулятора.

Подача заявки на исключение может указывать на подготовку SpaceX нового поколения оборудования Starlink. Сейчас компания активно развивает производство спутниковых терминалов, включая новую компактную антенну V5, а также работает над другими устройствами.

У SpaceX есть крупный завод в Техасе, способный выпускать более 20 000 антенн Starlink в неделю, однако часть сетевого оборудования по-прежнему производится в Азии, включая Вьетнам. Возможный перенос производства в США может увеличить расходы и привести к росту стоимости устройств для пользователей.

В апреле этого года Федеральная комиссия по связи США издала новое важное постановление, объявляющее о запрете на импорт всех новых потребительских маршрутизаторов иностранного производства.