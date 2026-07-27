В национальном мессенджере Max запустили истории

Пользователи Android могут публиковать фото- и видеозаписи с настройкой срока показа и аудитории, а также получать реакции и ответы

Команда мессенджера Max начала поэтапный запуск историй для пользователей. Публикации можно создавать в формате фотографий и видео, дополнять текстом, а также редактировать, например, обрезать перед размещением. Автор сам определяет круг получателей и срок, в течение которого история будет доступна, а пользователи могут оставлять реакции и отправлять ответы.

Изображение: Max

На первом этапе возможность публикации появилась в приложении Max для Android. Для этого необходимо обновить программу до свежей версии, доступной в RuStore. Добавить историю можно из раздела «Чаты», нажав кнопку «+» рядом с фотографией профиля. После публикации автору доступны данные о просмотрах, реакциях и времени, оставшемся до автоматического исчезновения записи.

Тестирование нового инструмента стартовало в начале июля. В нем участвовали более 100 авторов, среди которых блогеры, журналисты, музыканты, спортсмены и другие публичные личности.