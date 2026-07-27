Сначала китайские экраны, а теперь и китайская память: популярные смартфоны Samsung Galaxy A могут получить китайские чипы памяти

Samsung рассматривает возможность использования произведенных в Китае чипов оперативной памяти DRAM в смартфонах среднего и бюджетного сегмента, продаваемых на китайском рынке. Об этом сообщило корейское издание Asia Times со ссылкой на отраслевые источники.

Изображение: Samsung

По данным издания, речь идет прежде всего о моделях серии Galaxy A. Предполагается, что компания может использовать китайские микросхемы LPDDR5X, чтобы снизить себестоимость устройств на фоне продолжающегося роста цен на память.

Как отмечают источники, китайские производители смартфонов в последнее время сократили планы по выпуску моделей среднего и начального уровня из-за подорожания компонентов. Это, как утверждается, высвободило часть производственных мощностей и запасов памяти китайских поставщиков, которыми теперь может воспользоваться Samsung.

С помощью более доступных компонентов компания рассчитывает удержать конкурентоспособные цены на смартфоны и попытаться укрепить свои позиции на китайском рынке, где, по данным публикации, доля Samsung сейчас составляет около 0,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung использует китайские панели CSOT в новом Galaxy A57.