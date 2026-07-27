В лучших традициях кнопочных Nokia, но с ИИ. Рассекречен Nokia 250 — с 2,8-дюймовым экраном, VGA-камерой и «Змейкой»

HMD готовит новый телефон под брендом Nokia — Nokia 250 4G Smart. Характеристики устройства раскрыл инсайдер, известный под ником smashx_60.

Новинка получит 2,8-дюймовый экран, процессор Unisoc T137 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ флеш-памяти. Телефон получит две камеры — с разрешением VGA и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 1950 мА·ч, заряжается аппарат через USB-C.

Из особенностей устройства — защита корпуса в соответствии со степенью по стандарту IP54, Bluetooth 5.0, FM-радио, разъем для наушников 3,5 мм, поддержка двух SIM-карт с LTE, режим точки доступа Wi-Fi и функция Cloud Phone.

Кроме того, Nokia 250 4G Smart получит ряд функций на базе ИИ, голосовой переводчик, систему распознавания QR-кодов, поддержку платежного сервиса Alipay, Express Chat. Цену новинки инсайдер не раскрыл.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.