Сервис «Авито авто» запустил карту заправок. Она показывает доступность топлива и цены

Сервис «Авито авто» запустил интерактивную карту российских автозаправок, на ней можно найти данные о ценах и доступности топлива. С помощью такой карты автомобилисты смогут находить заправки по виду и цене топлива, получать информацию о текущей ситуации на АЗС и сразу переходить к оплате топлива прямо в приложении через партнёрский сервис.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Карта «Авито авто» отображает данные о более чем 20 тыс. автозаправок по всей России, она показывает актуальные цены, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Сервис запущен в партнёрстве с компанией «Передовые платёжные решения».

Для оценки наличия топлива сервис использует технологии искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют данные о транзакциях, информацию от партнеров и отметки пользователей, чтобы определить вероятность успешной заправки на конкретной станции. Как сообщили в компании «Передовые платёжные решения», точность данных превышает 95%.