Таких машин у Tesla попросту нет: флагманский Zeekr 9X превратили в роботакси

Geely тестирует беспилотные автомобили в Ханчжоу, готовясь к коммерческому запуску сервиса

Компания Cao Cao, входящая в состав Geely, начала испытания роботакси на базе флагманского кроссовера Zeekr 9X.

Тесты проходят в одном из районов китайского города Ханчжоу, где находится штаб-квартира Geely. Если проект подтвердит свою эффективность, компания планирует вывести сервис на коммерческий уровень и значительно расширить парк беспилотных автомобилей.

Фото Cao Cao/Китайские автомобили

Ранее Zeekr 9X стал первым автомобилем, интерьер которого соответствует национальному стандарту Китая для автономного вождения уровня L3. Это делает модель одной из ключевых платформ Geely для развития технологий беспилотного транспорта.

Помимо роботакси на базе Zeekr 9X, компания Cao Cao развивает и другие проекты автономного транспорта. В их числе специализированное такси Eva Cab и коммерческий беспилотный автомобиль Robo Van, предназначенный для перевозки грузов.

Zeekr 9X — это флагманский полноразмерный гибридный внедорожник премиального китайского бренда Zeekr (принадлежит холдингу Geely), запущенный в производство в 2025 году. Автомобиль представляет собой роскошный большой SUV с гибридной силовой установкой, передовыми технологиями и огромной мощностью.