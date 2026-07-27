ВЦИОМ: треть россиян не верит в способность ИИ принимать этичные решения

Исследование ВЦИОМ показало, что отношение россиян к использованию искусственного интеллекта остается практически неизменным с 2023 года. По данным опроса, 67% респондентов считают, что ИИ следует применять лишь в отдельных сферах, тогда как 19% поддерживают его широкое внедрение. Еще 9% выступают против использования таких технологий.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Одновременно растет запрос на прозрачность. В 2026 году уже 77% участников исследования высказались за обязательную маркировку изображений, текстов и других материалов, созданных с помощью ИИ. Годом ранее этот показатель составлял 73%, а в 2023 году — 69%.

Большинство россиян пока не готовы доверять алгоритмам принятие важных решений. Лишь 6% считают, что современные системы способны действовать в соответствии с этическими и моральными нормами, а каждый третий уверен, что машины не смогут этого сделать даже в будущем. В вопросах, связанных с жизнью и здоровьем человека, 82% опрошенных рассматривают ИИ исключительно как инструмент поддержки, который может предлагать варианты, но не заменять человека при принятии окончательного решения.

Кроме того, 41% россиян полагают, что результаты работы искусственного интеллекта не должны становиться объектами авторского права, тогда как остальные разделились между передачей авторства пользователю или разработчику технологии.