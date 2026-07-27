Европейские Samsung Galaxy A56 получили свежайшее июльское обновление One UI

Ранее оно начало распространяться в Южной Корее

Samsung выпустила июльское обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5 для недорогого смартфона Galaxy A56 в Европе. Прошивка получила номера сборок A566BXXSCCZG7/A566BOXMCCZG7/A566BXXSCCZG7.

Обновление основано на оболочке One UI 8.5 и включает июльский пакет безопасности Android. Помимо устранения уязвимостей, оно должно повысить стабильность работы устройств и исправить выявленные ошибки.

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Ранее обновление вышло в Южной Корее, в ближайшее время Samsung, как ожидается, расширит его доступность и на другие регионы.