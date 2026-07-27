Сбер запустил карту магазинов с оплатой частями через терминалы

Сбер добавил в геосервис 2ГИС карту магазинов, где доступен сервис «Плати Частями» через терминалы банка. Найти такие торговые точки можно, введя в поиске 2ГИС запрос «Плати частями». Кроме того, перейти к карте можно из приложения «СберБанк Онлайн» через раздел «Кредиты» и категорию «Плати частями».

Новый инструмент позволяет заранее проверить, в каких офлайн-магазинах можно оформить оплату частями, и выбрать удобное место для покупки. Это избавляет покупателей от необходимости уточнять наличие сервиса непосредственно на кассе. Сейчас на карте отображается значительная часть партнерских торговых точек, перечень будет постепенно расширяться.

Оплата оформляется непосредственно через терминал Сбера без участия продавца. Покупателю достаточно подтвердить операцию, после чего стоимость покупки делится на четыре равные части. Первый платеж составляет 25% суммы и списывается сразу, остальные — каждые две недели. Сервис не требует заключения кредитного договора и не предусматривает дополнительных комиссий.