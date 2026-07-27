Неубиваемый ПК, который защищен по военному стандарту MIL-STD-810H. Представлен HP Z1 G1i

Компактная модель получила 14-ядерный процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ

HP расширила линейку графических рабочих станций Z1 G1i, представив новую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 235, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ.

Рабочая станция выполнена в компактном корпусе размером 33,7 х 30,8 х 15,5 см и весит около 5,5 кг. Устройство соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H. На передней панели расположены четыре порта USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и два USB-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с.

Фото HP/ithome

В основе системы лежит 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 235. Компьютер поставляется с 16 ГБ оперативной памяти, накопителем емкостью 512 ГБ и предустановленной операционной системой FreeDOS.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 7729 юаней (около 1140 долларов).