Впервые за пять лет позиции Apple сильно пошатнулись, а Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае по итогам первого полугодия 2026

Компания опередила Apple, а шесть ведущих брендов заняли 96% китайского рынка смартфонов

Мобильные телефоны

Huawei сохранила лидерство на рынке смартфонов Китая по итогам первого полугодия 2026 года.

По данным нескольких отраслевых источников, доля компании составила 20,6%, хотя некоторые аналитики оценивают ее в 22,6%. Второе место заняла Apple с 17,5%, за ней следуют Oppo (16,2%), Vivo (15,6%), Xiaomi (14,3%) и Honor (11,8%).

Преимущество Huawei над Apple достигло 3,1 процентного пункта. Это первый случай почти за пять лет, когда китайский производитель смог добиться сильного сокращения доли Apple на китайском рынке. При этом разрыв между двумя лидерами увеличивается.

Изображение Grok

На шесть крупнейших брендов приходится около 96% китайского рынка смартфонов. Совокупная доля Huawei и Apple превышает 38%.

Аналитики отмечают, что небольшим производителям становится все сложнее конкурировать с лидерами отрасли.

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