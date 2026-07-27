Очень маленький корпус за 17 долларов, в который поместится СЖО и видеокарта до 340 мм. Представлен Great Wall Vision S1 Mini+

Great Wall представила компактный корпус Vision S1 Mini+ Ocean View Room Chassis для сборки ПК. Новинка доступна в черном и белом цветах по цене 119 юаней (около 17 долларов) в Китае.

Корпус совместим с материнскими платами Micro-ATX и Mini-ITX, оснащен боковой панелью из закаленного стекла и верхней сетчатой крышкой с пылевым фильтром.

Фото Great Wall/www.ithome

Размеры корпуса составляют 270 х 275 х 354 мм. На верхней панели расположены один порт USB 3.0 и два USB 2.0. Внутри предусмотрено место для видеокарт длиной до 340 мм, процессорных кулеров высотой до 157 мм, одного 3,5-дюймового и двух 2,5-дюймовых накопителей.

Корпус поддерживает установку до семи 120-мм вентиляторов, включая радиатор СЖО размером до 240 мм сверху и 120 мм сзади.

