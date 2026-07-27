Смартфон, который нужно заряжать раз в 3 дня. Poco M8 Power получит аккумулятор на 8000 мА•ч, камеру 50 Мп и AMOLED-экран

Poco раскрыла первые официальные подробности о смартфоне Poco M8 Power, дебют которого состоится 4 августа в Индии.

Главной особенностью новинки станет аккумулятор емкостью 8000 мА•ч. По заявлению компании, одного заряда хватит до трех дней автономной работы. Продажи устройства будут организованы через площадку Flipkart.

Изображение Grok

Также подтверждено, что Poco M8 Power получит AMOLED-дисплей, однако его диагональ, разрешение и частота обновления пока не раскрываются. На опубликованных тизерах смартфон показан в оранжевом цвете. На задней панели расположен выступающий блок камер с 50-мегапиксельным основным модулем и светодиодной вспышкой.

Остальные характеристики производитель пока держит в секрете. По данным инсайдеров, Poco M8 Power станет переименованной версией Redmi Note 17. Кроме того, компания готовит к выпуску Poco X8 5G, который, как ожидается, окажется глобальной версией Redmi Note 17 Pro 5G.

