Истории «ВКонтакте» ежемесячно смотрят более 61 млн пользователей

Ежемесячная аудитория сервиса историй «ВКонтакте» достигла 61,3 млн человек. По данным компании, это примерно каждый второй пользователь российского интернета. В среднем один пользователь просматривает 23 истории в день.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

За первое полугодие 2026 года количество просмотров историй увеличилось на 39%. Одновременно платформа изменила правила публикации контента: теперь истории по умолчанию доступны в течение 48 часов вместо 24. При необходимости авторы могут самостоятельно выбрать срок действия публикации — 24 или 48 часов, а также определить круг зрителей, ограничив его друзьями, близким кругом или сделав историю доступной всем пользователям.

Как отметил руководитель направления социальных сервисов «ВКонтакте» Святослав Васильев, формат историй остается удобным способом быстро делиться важной информацией с выбранной аудиторией. Для упрощения создания публикаций сервис развивает шаблоны и инструменты, позволяющие подготовить историю за считаные секунды.

Согласно данным Mediascope, в июне 2026 года месячная аудитория российского интернета составила 106,3 млн человек.