Гаджет толщиной менее 2 мм с динамиком, который работает до семи лет. Представлен сверхтонкий трекер Ugreen FineTrack Slim Duo 2

Компания Ugreen представила Bluetooth-трекер FineTrack Slim Duo 2, выполненный в формате тонкой карты.

Главной особенностью новинки стала поддержка сразу двух популярных экосистем — Apple Find My и Google Find Hub, хотя одновременно использовать обе сети нельзя: при настройке необходимо выбрать одну из них.

Фото Ugreen/gizmochina

Толщина FineTrack Slim Duo 2 составляет до 2 мм, благодаря чему трекер легко помещается в бумажник рядом с банковскими картами. Корпус защищен от воды и пыли по IP68, а встроенный динамик громкостью до 110 дБ помогает быстро найти потерянный кошелек в пределах действия Bluetooth — до 10 метров.

По заявлению производителя, встроенной батареи хватит на 5–7 лет работы, однако заменить ее нельзя — после разрядки устройство придется полностью заменить. Среди дополнительных возможностей — встроенная RFID-защита, предотвращающая несанкционированное считывание данных банковских карт, а также функция оповещения, если пользователь забыл кошелек. Пока эта возможность доступна только владельцам устройств Apple.

Фото Ugreen/gizmochina

Устройство уже поступило в продажу в США и Европе по цене от 30 долларов.