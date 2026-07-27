144 Гц, Snapdragon 8 Gen 5, камера Zeiss с перископом, батарея 7200 мА•ч, защита IP69. Представлен Vivo X300e

Смартфон также оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, работающим даже с влажными пальцами

Vivo официально представила в Китае смартфон Vivo X300e, который стал пятой моделью серии X300.

Новинка получила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятор емкостью 7200 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и AMOLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2750 х 1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Смартфон также оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, работающим даже с влажными пальцами, и поставляется с Android 16 и оболочкой OriginOS 6.

Фото Vivo/gizmochina

Особое внимание уделено камерам. Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1 с автофокусом. На задней панели расположены основной модуль Sony IMX921 на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и 50-мегапиксельный перископический модуль Sony IMX882 с трехкратным оптическим зумом и OIS. Все три основные камеры поддерживают запись видео в разрешении до 4K.

Смартфон также получил стереодинамики, NFC, ИК-передатчик, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, защиту от воды и пыли IP68/IP69 и систему охлаждения с испарительной камерой. Толщина корпуса составляет от 7,79 до 7,99 мм в зависимости от версии, а масса — от 199,5 до 203 г.

Фото Vivo/gizmochina

Vivo X300e доступен в цветах Moonlight White, Midnight Black и Sunlight Orange. Цена начинается от 4799 юаней (около 710 долларов) за версию с 12/256 ГБ и достигает 5299 юаней (около 780 долларов) за вариант с 12/512 ГБ.

