Оператор Т2 сообщил о завершении одного из крупнейших проектов по модернизации сети за последние годы. Компания обновила инфраструктуру сразу в 15 российских городах-миллионниках, благодаря чему средняя скорость мобильного интернета увеличилась примерно на 25%, а в некоторых регионах прирост оказался еще выше.

Фото: пресс-служба Т2

Работы стартовали в декабре 2025 года. За несколько месяцев специалисты модернизировали около шести тысяч базовых станций. В восьми регионах оператор в 2,5 раза увеличил количество объектов с поддержкой диапазона LTE2300, а в остальных городах расширил доступный частотный ресурс. В общей сложности дополнительный слой LTE2300 был запущен более чем на четырех тысячах базовых станций.

Самый заметный прирост скорости зафиксировали в Челябинске, где мобильный интернет ускорился сразу на 33%. В Перми показатель вырос на 30%, в Екатеринбурге и Красноярске — на 28%. Даже в самых загруженных сетях страны, в Москве и Санкт-Петербурге, средняя скорость увеличилась примерно на 25%.

Модернизация затронула Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Воронеж и Казань.

Как отметил заместитель генерального директора Т2 по технической инфраструктуре Алексей Дмитриев, проект потребовал масштабной перенастройки тысяч базовых станций и стал одним из крупнейших инфраструктурных обновлений компании. По его словам, инвестиции уже позволили заметно улучшить качество связи и повысить скорость передачи данных для миллионов абонентов.