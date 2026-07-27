Вспышки класс Х на Солнце ждут уже 27-28 июля: ученые предупреждают о магнитных бурях

В Институте прикладной геофизики сообщили, что 27 и 28 июля на Солнце сохраняется вероятность возникновения вспышек самого высокого класса

X. По прогнозу специалистов, 27 июля солнечная активность будет умеренной, а 28 июля — от низкой до умеренной. При этом не исключается появление мощных вспышек, в том числе протонных.

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Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Каждая следующая категория примерно в десять раз мощнее предыдущей. Вспышки класса X считаются наиболее сильными и способны заметно повлиять на космическую погоду.

Нередко такие события сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если поток заряженных частиц достигает Земли, он может вызвать магнитные бури, способные повлиять на работу спутников, систем связи и навигации.

Кроме того, в такие периоды возрастает вероятность появления полярных сияний в регионах, где они обычно не наблюдаются.