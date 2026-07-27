9000 мАч за 500 евро. Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max готовы выйти за пределы Китая — названы цены всех версий

От 250 до 600 евро

В Сети появились цены на смартфоны Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max для глобального рынка. По данным портала Ytechb, в Европе будут доступны пять версий смартфонов.

Изображение: Redmi

Ожидаемая стоимость устройств выглядит следующим образом:

Redmi Note 17 4G (4/128 ГБ) — €250;

Redmi Note 17 4G (6/256 ГБ) — €300;

Redmi Note 17 5G (6/256 ГБ) — €400;

Redmi Note 17 Pro (6/256 ГБ) — €500;

Redmi Note 17 Pro Max (8/256 ГБ) — €600.

По информации источника, международные версии будут отличаться от моделей, представленных в Китае. Например, Redmi Note 17 5G может получить основную камеру с датчиком разрешением 108 Мп вместо 50-мегапиксельного сенсора, используемого в китайской версии.

Наиболее заметным изменением может стать стоимость старших моделей. Если приведенные цены подтвердятся, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max окажутся значительно дороже, чем на китайском рынке.

Глобальный Redmi Note 17 Pro, предположительно, сохранит характеристики китайской версии — получит SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 8-мегапиксельную фронталку, основную камеру с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 9000 мА·ч и экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит.