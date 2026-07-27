Свой первый смартфон с гигантской батареей 10 000 мА•ч, тонким корпусом и быстрой зарядкой 80 Вт выпускает компания Oppo

Oppo официально раскрыла дизайн нового смартфона A7 Pro Max и подтвердила его скорый анонс в Китае.

Главной особенностью устройства станет аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч — это самый большой аккумулятор, который когда-либо устанавливался в смартфоны Oppo. При этом производителю удалось сохранить сравнительно тонкий корпус толщиной 8,47 мм, а масса новинки составит 226 г.

Фото Oppo/gizmochina

Смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 4 Gen 5 в сочетании с объемом оперативной памяти до 12 ГБ и флеш-памятью емкостью до 512 ГБ. Устройство будет работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

Основная камера Oppo A7 Pro Max будет включать 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный модуль на 2 Мп, а фронтальная камера также получит разрешение 50 Мп. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Компания уже опубликовала первый тизер с дизайном устройства, а полноценная презентация ожидается в ближайшее время.

