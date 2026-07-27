Самой популярной спортивной трансляцией на российском телевидении за всю историю стал финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной

Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек.

Трансляция финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной стала самой популярной на российском телевидении за всю историю измерений, о чем «Коммерсанту» рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«У финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в нашей аудитории составила невероятные 48,7%, в конце — доля превысила 65%. Более популярной спортивной трансляции за всю историю измерений (мужчины 14–59; Россия 0+) на российском телевидении еще не было», — заявил Александр Тащин.

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Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек.



