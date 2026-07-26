Пиратские Windows — всё? Microsoft внедрит новый механизм защиты Windows — через чипы TPM на материнской плате

Microsoft готовит серьезное изменение в системе активации Windows. Компания внедрит новый механизм защиты, который будет использовать модуль доверенной платформы (TPM) для проверки подлинности серверов Key Management Service (KMS). Новая технология должна сделать создание поддельных серверов активации значительно сложнее. Модуль TPM обычно размещается на материнской плате: в такой схеме Windows фактически будет привязываться к аппаратному обеспечению компьютера.

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KMS — это корпоративный инструмент Microsoft, позволяющий организациям централизованно активировать большое количество компьютеров с Windows и других продуктов компании без необходимости вручную вводить лицензионные ключи на каждом устройстве.

Новый механизм получил название TPM-based attestation. Его задача — убедиться, что сервер активации действительно является легитимным и работает в защищенной среде. Для этого система будет использовать аппаратные возможности TPM: сначала проверять, что сервер запущен на доверенном оборудовании, затем анализировать целостность программной среды и только после успешной проверки разрешать обработку запросов на активацию.

По данным Microsoft, существующая архитектура KMS на протяжении многих лет оставалась потенциальной точкой атаки. Злоумышленники создавали поддельные серверы активации, которые имитировали работу официальных KMS-инфраструктур. Такие решения использовались как для обхода корпоративных механизмов лицензирования, так и для нелегальной активации домашних версий Windows.

Компания отмечает, что аппаратная проверка станет обязательной частью новой модели безопасности начиная со следующего поколения Windows Server. Уже в августе 2026 года пользователи Windows Server 2025 начнут получать уведомления о необходимости подготовить свою инфраструктуру к переходу на обновленный механизм защиты.

Нововведение в первую очередь рассчитано на корпоративных клиентов, но оно может затронуть и рынок нелегальных активаторов Windows. Многие популярные инструменты используют эмуляцию KMS-серверов или подключаются к сторонним онлайн-серверам активации, которые периодически подтверждают статус лицензии системы.